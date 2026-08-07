La siccità mette k.o. gli impianti idroelettrici

Le cause non si limitano alle alte temperature delle ultime settimane. Già l’inverno era stato povero di precipitazioni e in primavera è mancato il contributo dell’acqua di scioglimento delle nevi. Le ripetute ondate di caldo e siccità hanno ulteriormente aggravato il quadro. Temporali isolati o brevi rovesci non bastano a ristabilire in modo duraturo la portata del fiume: sarebbero necessarie precipitazioni abbondanti e prolungate.