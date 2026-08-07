La siccità mette k.o. gli impianti idroelettrici
Sono diversi quelli colpiti lungo il corso del fiume Thur
Sono diversi quelli colpiti lungo il corso del fiume Thur
WEINFELDEN - La persistente siccità sta lasciando segni sempre più evidenti sul fiume Thur, che registra livelli d’acqua eccezionalmente bassi. Una situazione che ha ormai ripercussioni dirette anche sulla produzione di energia: diversi impianti idroelettrici lungo il fiume sono fermi da settimane, come riportato venerdì 7 agosto dalla Thurgauer Zeitung.
Le immagini più recenti, scattate venerdì, documentano chiaramente le condizioni critiche, in particolare presso la diga di Weinfelden. A monte è ancora visibile una superficie d’acqua relativamente ampia, ma si tratta in gran parte di acqua trattenuta. Al di sopra dello sbarramento, infatti, il flusso è ormai ridotto al minimo. Una situazione simile si osserva anche negli impianti di Schönenberg e Bürglen (TG), dove la portata del fiume resta estremamente bassa.
Tra i più colpiti figurano gli impianti della Thurkraftwerk (AG). Le centrali di Schönenberg, Weinfelden, Bürglen e Pfyn sono attualmente ferme. Secondo l’azienda, la Thur trasporta appena poco più di due metri cubi d’acqua al secondo, ben al di sotto degli otto-dieci metri cubi necessari per il funzionamento regolare degli impianti.
Si tratta di una situazione insolita. In passato, durante periodi di siccità, gli impianti lungo la Thur erano stati sì temporaneamente fermati, ma generalmente solo per pochi giorni. Quest’estate, invece, lo stop dura ormai da circa un mese.
Le cause non si limitano alle alte temperature delle ultime settimane. Già l’inverno era stato povero di precipitazioni e in primavera è mancato il contributo dell’acqua di scioglimento delle nevi. Le ripetute ondate di caldo e siccità hanno ulteriormente aggravato il quadro. Temporali isolati o brevi rovesci non bastano a ristabilire in modo duraturo la portata del fiume: sarebbero necessarie precipitazioni abbondanti e prolungate.
La presenza di maggiori quantità d’acqua a monte di alcune dighe può risultare ingannevole. Si tratta infatti in parte di acqua trattenuta artificialmente, anche per ragioni ecologiche. Nei tratti più profondi, pesci e altri organismi acquatici trovano condizioni migliori per sopravvivere rispetto alle zone più superficiali del fiume.
Gli effetti della siccità sulla produzione idroelettrica non si limitano al Canton Turgovia. Anche altri impianti ad acqua fluente della Svizzera orientale hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività a causa dei bassi deflussi. La ripresa della produzione lungo la Thur dipenderà in modo decisivo dall’andamento delle precipitazioni nelle prossime settimane.