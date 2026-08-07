EUROPA / SVIZZERA
Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario
Vinto il jackpot da 104 milioni di franchi
Depositphotos (NeydtStock)
Fonte Ats
Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario
Vinto il jackpot da 104 milioni di franchi
BERNA - Una partecipante o un partecipante ha vinto 104 milioni di franchi all'estrazione di Euro Millions di venerdì. La combinazione vincente corretta era 26, 29, 35, 38 e 47 nonché le stelle 1 e 2.
Per la prossima estrazione di martedì il jackpot ammonta a 16 milioni di franchi, come comunicato da Swisslos. Euro Millions può essere giocato in dodici paesi, tra cui la Svizzera e il Liechtenstein.
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