Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»
Il ministro Matteo Salvini tuona contro il rifiuto da parte della Procura di Sion della richiesta italiana di costituzione di parte civile
BOLLATE - Duro affondo del vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, contro le autorità svizzere in merito alla vicenda di Crans-Montana. Parlando al termine di una visita al carcere di Bollate, Salvini ha definito «vergognoso» l’atteggiamento della Confederazione.
«Io da federalista sono da sempre un estimatore del modello di autogoverno e di partecipazione diretta e democratica esercitata dalla Confederazione Elvetica», ha dichiarato. «Ma su Crans-Montana le autorità svizzere, sia politiche che giudiziarie che diplomatiche, stanno dando il peggio di sé».
Il leader della Lega ha quindi ribadito la sua sorpresa per quanto sta accadendo: «Cioè, la Svizzera non è quella roba lì, però veramente su Crans stanno dando dimostrazione del peggio, non me lo aspettavo da un popolo civile come quello svizzero».
Il ministeri degli Esteri italiano ha nel frattempo presentato ricorso contro la decisione della Procura di Sion.