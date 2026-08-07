Si tuffano e finiscono all'ospedale
Due incidenti consecutivi: uno a Corippo e l'altro a Lavertezzo. E in entrambi i casi è stato necessario l'intervento dell'elicottero della Rega.
VERZASCA - Due incidenti consecutivi molto simili tra loro. Con lo stesso triste risultato. Due persone sono finite all'ospedale, a quanto pare con ferite di una certa entità, dopo essersi lanciate nelle acque del fiume Verzasca.
Il primo episodio risale alla giornata di mercoledì e si è verificato nei pressi di Corippo. Il secondo invece al pomeriggio di ieri, giovedì 6 agosto, e vede come scenario il pozzo del ponte romano a Lavertezzo.
In entrambi i casi è intervenuto l'elicottero della Rega. A confermarlo è la portavoce interpellata da tio.ch.
Non è noto al momento se a ferire le due persone sia stato l'impatto con l'acqua, oppure il modo in cui si sono tuffate. C'è anche chi ipotizza un eventuale shock termico.
Per quanto riguarda l'incidente di giovedì pomeriggio sul posto è stata segnalata anche la presenza dell'ambulanza.
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