DISTI, indaga anche il Ministero pubblico

Lucibello, ricordiamo, respinge le accuse: sostiene di aver sempre agito nell’interesse dell’associazione, affermando di non aver sottratto alcun importo e che tutte le operazioni sono tracciabili e documentate. Si è detto disponibile a collaborare con organi di controllo e autorità.

Le verifiche potrebbero estendersi anche alla struttura della DISTI. Secondo diversi operatori, l’associazione era di fatto identificata con Lucibello, in carica dal 2008. Online risultano scarse informazioni: non sono reperibili organigramma, composizione di Comitato e Assemblea, né gli statuti. Sul sito compaiono solo gli associati. Pur dichiarando personalità giuridica dal 1984, non emergono riscontri nel registro di commercio.