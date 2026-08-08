Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
Uno è grave. Intanto il traffico in direzione nord ha ricominciato a circolare ma si registrano rallentamenti e forti ritardi.
Uno è grave. Intanto il traffico in direzione nord ha ricominciato a circolare ma si registrano rallentamenti e forti ritardi.
MEZZOVICO - È di sette feriti, uno grave, due di media gravità e quattro leggeri, il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla A2. Tutti sono stati evacuati mediante ambulanze e suddivisi tra l’ospedale Civico di Lugano e il San Giovanni di Bellinzona.
L'incidente è avvenuto all'altezza di Mezzovico, dove intorno alle 17.45 un camper è completamente uscito di strada, oltre il guardrail. Nell'accaduto sarebbe inoltre stata coinvolta anche una macchina.
La Polizia ha provveduto a chiudere l’autostrada in direzione nord con la conseguente formazione di lunghe colonne, riferisce Rescue Media. Nel frattempo la circolazione è stata ripristinata ma si registrano rallentamenti e forti ritardi tra Bissone e Rivera.
Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i pompieri e la polizia.
Il sinistro va a peggiorare la situazione odierna sulla A2 in direzione nord, che non era già delle migliori a causa della fine delle vacanze scolastiche in molti cantoni d'Oltralpe.