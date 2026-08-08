Esibizionista nel sottopassaggio della stazione
L’uomo coinvolto è stato identificato, ma non sono scattati provvedimenti immediati in assenza di querela.
SANT'ANTONINO - Disavventura per una giovane passeggera nel sottopassaggio della stazione FFS di Sant'Antonino. Secondo quanto anticipato questa mattina da LaRegione, nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto un uomo le si sarebbe avvicinato mostrandole il pene mentre si dirigeva ai binari per attendere il treno.
L'accaduto è stato confermato anche dalle autorità. «È stata segnalata la presenza di una persona straniera che avrebbe tenuto comportamenti riconducibili all’esibizionismo», ha spiegato la Polizia cantonale al quotidiano bellinzonese. «L’individuo è stato successivamente rintracciato e identificato dagli agenti».
La ragazza, visibilmente scossa, ha chiesto aiuto a un altro passeggero, che l'ha accompagnata fino alla carrozza. La polizia non ha però potuto procedere con il fermo dell'uomo, trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte.
«Qualora una o più persone presentassero querela per fatti riconducibili a tali comportamenti - spiega la Polizia - sarà possibile procedere conformemente a quanto previsto dalla legislazione svizzera e svolgere i necessari accertamenti». La Polizia cantonale «invita chiunque sia vittima di un reato o assista a comportamenti sospetti a segnalarli tempestivamente chiamando il 117 e, se del caso, a sporgere denuncia o querela, così da consentire gli approfondimenti necessari e l’eventuale avvio di un procedimento penale».