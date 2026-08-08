Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa
L’episodio si è verificato a Muralto nella tarda serata di venerdì. La persona che si era allontanata è stata identificata e sono ora in corso gli accertamenti.
L’episodio si è verificato a Muralto nella tarda serata di venerdì. La persona che si era allontanata è stata identificata e sono ora in corso gli accertamenti.
MURALTO - Importante intervento di polizia nella tarda serata di ieri, venerdì 7 agosto, a Muralto, nei pressi della stazione di Locarno.
L’operazione è scattata a seguito di un controllo della Polizia dei trasporti su tre persone presenti nell’area.
Durante la verifica, uno dei tre ha appoggiato a terra la borsa che portava con sé e si è dato alla fuga, facendo momentaneamente perdere le proprie tracce.
«All’interno della borsa - ha spiegato a Tio.ch la Polizia cantonale - abbandonata sono stati trovati un quantitativo di sostanza stupefacente e un’arma ad aria compressa a CO2».
L’intervento è poi passato alla Polizia cantonale, che ha assunto gli accertamenti del caso. La persona fuggita è stata nel frattempo identificata, mentre proseguono le verifiche per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e le eventuali responsabilità.