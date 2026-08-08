Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa

Durante la verifica, uno dei tre ha appoggiato a terra la borsa che portava con sé e si è dato alla fuga, facendo momentaneamente perdere le proprie tracce.

«All’interno della borsa - ha spiegato a Tio.ch la Polizia cantonale - abbandonata sono stati trovati un quantitativo di sostanza stupefacente e un’arma ad aria compressa a CO2».