L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi
Il 12 agosto il Sole sarà coperto per oltre il 90% anche alle nostre latitudini. L'optometrista Jozo Perkovic ci spiega come evitare danni alla vista
Il 12 agosto il Sole sarà coperto per oltre il 90% anche alle nostre latitudini. L'optometrista Jozo Perkovic ci spiega come evitare danni alla vista
LUGANO - Il 12 agosto tornerà uno spettacolo che non si vedeva da ben 27 anni, una delle eclissi solari più spettacolari osservabili dall'Europa. Anche alle nostre latitudini il sole verrà coperto per oltre il 90%.
Ma attenzione! Osservare questo fenomeno nel modo sbagliato può provocare danni anche gravi alla vista. Quali occhiali bisogna utilizzare? Quelli da sole sono sufficienti? È possibile osservare l'eclissi con un telescopio o con un binocolo? E quali sono gli errori da evitare assolutamente?
Jozo Perkovic, dell'Ottica Bistoletti di Lugano, è un optometrista e analizza l'intero sistema visivo dell'occhio. È stato lui a spiegarci come prepararsi all'evento e quali strumenti utilizzare per godersi lo spettacolo in totale sicurezza.
Nell'intervista video trovate consigli pratici, curiosità e tutto quello che c'è da sapere per non arrivare impreparati all'appuntamento con il cielo del 12 agosto.