Da Monica Bellucci a Robert De Niro
Cosa vedere sabato 8 agosto al Locarno Film Festival
LOCARNO - La quarta giornata del Locarno Film Festival propone un calendario fitto di proiezioni, incontri e appuntamenti gratuiti, con il Concorso Internazionale ancora protagonista e un ricco programma che spazia dalla retrospettiva dedicata al cinema classico ai Pardi di Domani, passando per la Semaine de la Critique, il Panorama Suisse e gli eventi del BaseCamp.
La giornata prende il via alle 9.00 con diverse proiezioni in contemporanea. Al GranRex spazio alla retrospettiva con "Broken Arrow" di Delmer Daves, classico western del 1950, mentre al PalaCinema 1 debutta nella Semaine de la Critique il documentario argentino "Los vencedores" di Pablo Aparo.
Sempre alle 9.00, a L'altra Sala, riflettori puntati sui Pardi di Domani, con una selezione di cortometraggi che comprende "The Bovine Comedy" di Ratchapoom Boonbunchachoke, "Maids of Petroleum" di Hans Baumann, "Premier Feu" di Blanca Camell Galí e "Melk" di Filip Anthonissen.
Parallelamente, al Castello Visconteo, il BaseCamp ospita l'incontro gratuito "Whose story will we remember?", dedicato alla riflessione sul racconto e sulla memoria.
La mattinata prosegue alle 10.30 con il Panorama Suisse, che propone al Palexpo (FEVI) "Sie glauben an Engel, Herr Drowak?" di Nicolas Steiner, coproduzione svizzero-tedesca. Nello stesso orario, allo Spazio Cinema, è in programma l'incontro gratuito Conversation with Virginie Efira, mentre il BaseCamp propone l'appuntamento "Never Again Will I See a Red Plane".
Alle 11.00 il pubblico potrà scegliere tra numerose proiezioni: al Teatro Kursaal arriva "O Profeta" di Ique Langa, nell'ambito di Open Doors Screenings; a La Sala la Semaine de la Critique presenta "Gabin" di Maxence Voiseux; al PalaCinema 2 è invece il turno di "Übergang" di Peter Badel e Chris Wright, inserito nella sezione Fuori Concorso. Al Museo Casorella, infine, si tiene l'incontro gratuito "A World Without Film Critics".
Alle 11.15 entra nel vivo il Concorso Internazionale con "Princesa Burro", nuova opera dei registi cileni Cristóbal León e Joaquín Cociña, presentata a L'altra Sala.
Pochi minuti più tardi, alle 11.30, il GranRex propone un altro classico della retrospettiva, "Body and Soul" di Robert Rossen, mentre il PalaCinema 1 ospita "La ilusión de un verano sin fin" di Alessandra Sanguinetti, in concorso nella sezione Cineasti del Presente.
Il pomeriggio si apre infine alle 14.00 con uno dei titoli più attesi della giornata: al Palexpo (FEVI) viene presentato "Ketticè" dell'italiano Giovanni Tortorici, in gara nel Concorso Internazionale, uno dei film chiamati a contendersi il Pardo d'Oro, prodotto da Luca Guadagnino e con la persenza di Monica Bellucci.
Nel pomeriggio il programma continua alle 14.00 con numerosi appuntamenti in parallelo. Al PalaCinema 3 viene presentato fuori concorso "Bloody Tennis" del regista tedesco Nikias Chryssos, mentre lo Spazio Cinema ospita l'incontro gratuito Funding Swiss Cinema, dedicato ai meccanismi di finanziamento del cinema elvetico. Al PalaCinema 2, invece, spazio ai giovani talenti con l'evento Film Foundry: Young Swiss Cinema.
Alle 14.15 il GranRex riporta sul grande schermo Charles Chaplin con "A King in New York", mentre al PalaCinema 1 viene proiettato "Soudain" di Ryūsuke Hamaguchi, nell'ambito della sezione Histoire(s) du Cinéma dedicata alla Leopard Club Award Virginie Efira.
Alle 14.30 tornano protagonisti i Pardi di Domani, con una nuova selezione di cortometraggi che comprende "Singularity", "Private Property", "Together", "Khufu" e "In the Silence After". Mezz'ora più tardi, alle 15.00, il Concorso Cineasti del Presente propone "Ego Reach We All" del regista ghanese Amartei Armar.
Alle 16.05 lo Spazio Cinema ospita il Q&A dedicato a "Ketticè", offrendo al pubblico l'occasione di approfondire il film insieme ai suoi protagonisti. Poco dopo, alle 16.45, il Concorso Internazionale riprende con "Violence du corps de l'autre" del canadese Denis Côté, mentre il Teatro Kursaal accoglie la proiezione per famiglie "New York, Miriam et moi", inserita nel programma Locarno Kids.
La fascia del tardo pomeriggio propone inoltre l'evento gratuito Hollywood Party Live alla Davide Campari Lounge @ Magnolia, il documentario "Zidane, un portrait du 21ème siècle" al GranRex, dedicato al Raimondo Rezzonico Award Sigurjón "Joni" Sighvatsson, e il film fuori concorso "Roma elastica" di Bertrand Mandico a La Sala. Al PalaVideo continua invece il percorso dei Pardi di Domani con una nuova serie di cortometraggi, mentre il BaseCamp apre le porte al tradizionale appuntamento serale di networking.
Dalle 18.00 il Concorso Internazionale torna al centro della scena con "I Rarely Wake Up Dreaming" della regista tedesca Isabelle Stever, seguito dal Concorso Cineasti del Presente, che alle 18.30 presenta "At Night di Beatrice Gibson". Alla stessa ora il PalaCinema 2 propone "Kaddu Beykat" di Safi Faye, nell'ambito della sezione Locarno Heritage.
In serata il pubblico potrà assistere anche al Q&A dedicato a "Violence du corps de l'autre", prima che la retrospettiva riporti al "GranRex Shakedown" di Joseph Pevney.
Dalle 21.00 il Festival entra nella sua fascia più intensa. In contemporanea sono in programma "Crocodile" per Open Doors Screenings, "Los días libres" nel Concorso Cineasti del Presente, "Manhunt e Rehmat", entrambi in Concorso Internazionale.
Come da tradizione, il cuore della serata sarà però Piazza Grande. Alle 21.30 è prevista la proiezione di "The Invite", il nuovo film della regista e attrice Olivia Wilde, mentre gli spettatori più nottambuli potranno fermarsi fino alle 23.50, quando sul maxischermo tornerà un classico assoluto del cinema mondiale: "Taxi Driver" di Martin Scorsese. In contemporanea, il GranRex renderà omaggio a Luis Buñuel con "The Young One (La joven)", mentre al PalaCinema 2 si concluderà la giornata con la proiezione gratuita di "One Person Leads to Another", nell'ambito delle Factory Screenings.