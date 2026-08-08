Da Monica Bellucci a Robert De Niro

LOCARNO - La quarta giornata del Locarno Film Festival propone un calendario fitto di proiezioni, incontri e appuntamenti gratuiti, con il Concorso Internazionale ancora protagonista e un ricco programma che spazia dalla retrospettiva dedicata al cinema classico ai Pardi di Domani, passando per la Semaine de la Critique, il Panorama Suisse e gli eventi del BaseCamp.