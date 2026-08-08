Lucia, la protagonista della Dolce Vita locarnese

Tutto è iniziato su Instagram

La collaborazione è nata quasi per caso. «Ci siamo imbattuti nei suoi lavori sui social, realizzati per un altro festival. Ci sono piaciuti subito e le abbiamo scritto direttamente su Instagram», racconta Lorenzo Giardina, marketing manager del Locarno Film Festival. Dall'altra parte dello schermo la risposta è stata immediata. Ioana ha accolto con entusiasmo l'invito a raccontare la cittadina ticinese con il suo stile.

Chi è Lucia?

Lucia è il personaggio immaginario creato da Ioana Petresco. Un volto che richiama le atmosfere dei film di Wes Anderson e de "Il favoloso mondo di Amélie", tra colori pastello, dettagli ricercati e un'estetica dal sapore vintage. «Ioana ama creare personaggi iconici dai nomi italiani e Lucia è nata appositamente per questi video dedicati a Locarno».