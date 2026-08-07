CANTONE
Ferragosto che? I radar restano attentissimi, soprattutto nel Luganese
Tutti i controlli di velocità sulle strade del cantone per la settimana che va dal 10 al 16 agosto.
Ti-Press / Alessandro Crinari
Fonte Polizia cantonale
Ferragosto che? I radar restano attentissimi, soprattutto nel Luganese
Tutti i controlli di velocità sulle strade del cantone per la settimana che va dal 10 al 16 agosto.
LUGANO - Se nella prima di agosto un po' di respiro (ma solo un po') lo avevano preso anche loro, non è più così per quanto riguarda la settimana che va dal 10 al 16 agosto.
Già perché i radar torneranno a farsi vedere in forze, e soprattutto nel Luganese. Lo conferma la consueta lista diffusa dalla Polizia cantonale.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale
- Airolo
Polizie comunali
- Bodio
Distretto di Blenio
Polizie comunali
- Malvaglia
Distretto di Riviera
Polizie comunali
- Rodaglio
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
- Bellinzona
- Giubiasco
- Gudo
- Cadenazzo
- Claro
- Preonzo
- Arbedo
Distretto di Locarno
Polizie comunali
- Tenero
- Minusio
- Brione sopra Minusio
- Quartino
- Brissago
- Ascona
- Magadino
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
- Orino
- Pianroncate
- Cernesio
- Paradiso
- Gandria
Polizie comunali
- Viganello
- Molino Nuovo
- Manno
- Canobbio
- Besso
- Massagno
- Arogno
- Paradiso
- Morcote
- Agno
- Montagnola
- Vaglio
- Pezzolo
- Cureglia
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale
- Mendrisio
- Genestrerio
Polizie comunali
- Chiasso
Controlli della velocità semi-stazionari
- Ambrì
- Melide
- Morbio Inferiore
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