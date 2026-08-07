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Ferragosto che? I radar restano attentissimi, soprattutto nel Luganese

Tutti i controlli di velocità sulle strade del cantone per la settimana che va dal 10 al 16 agosto.
Ferragosto che? I radar restano attentissimi, soprattutto nel Luganese
Ti-Press / Alessandro Crinari
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Ferragosto che? I radar restano attentissimi, soprattutto nel Luganese
Tutti i controlli di velocità sulle strade del cantone per la settimana che va dal 10 al 16 agosto.

LUGANO - Se nella prima di agosto un po' di respiro (ma solo un po') lo avevano preso anche loro, non è più così per quanto riguarda la settimana che va dal 10 al 16 agosto.

Già perché i radar torneranno a farsi vedere in forze, e soprattutto nel Luganese. Lo conferma la consueta lista diffusa dalla Polizia cantonale.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizia cantonale

    • Airolo

Polizie comunali

    • Bodio

Distretto di Blenio

Polizie comunali

    • Malvaglia

Distretto di Riviera

Polizie comunali

    • Rodaglio

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali

    • Bellinzona
    • Giubiasco
    • Gudo
    • Cadenazzo
    • Claro
    • Preonzo
    • Arbedo

Distretto di Locarno

Polizie comunali

    • Tenero
    • Minusio
    • Brione sopra Minusio
    • Quartino
    • Brissago
    • Ascona
    • Magadino

Distretto di Lugano

Polizia cantonale

    • Orino
    • Pianroncate
    • Cernesio
    • Paradiso
    • Gandria

Polizie comunali

    • Viganello
    • Molino Nuovo
    • Manno
    • Canobbio
    • Besso
    • Massagno
    • Arogno
    • Paradiso
    • Morcote
    • Agno
    • Montagnola
    • Vaglio
    • Pezzolo
    • Cureglia

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale

    • Mendrisio
    • Genestrerio

Polizie comunali

    • Chiasso

Controlli della velocità semi-stazionari

    • Ambrì
    • Melide
    • Morbio Inferiore

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