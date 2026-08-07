Il palco su una ex piscina: «Da sempre ospita eventi, ma quella struttura è opera del Festival»

«L’allestimento di questo evento, però - precisa - non è stato realizzato da noi, quindi non posso fornire dettagli tecnici: bisogna rivolgersi al Festival». A cedere, spiega, non è stata la tensostruttura che copre la piscina, ma «il pavimento aggiunto per l’evento. La configurazione originaria dello spazio non ha mai dato problemi, né oggi né in passato. Quando il pavimento ha ceduto siamo scesi di poco».

In un primo momento si era parlato di una persona ferita, ma anche su questo punto Mongini ridimensiona: «Ero lì, ma non ho visto direttamente la persona che si è fatta male. Ho però sentito parlare di escoriazioni. Nulla di grave, da quanto mi risulta».