L'industria audiovisiva è sotto pressione e fa appello alla politica

Ritengono tuttavia che questi successi nascondano una realtà più fragile. L'aumento dei costi, legato in particolare al franco forte, all'aumento dei salari e alle nuove esigenze ambientali e sociali, non è compensato dai sussidi pubblici, che rimangono stagnanti, mentre le risorse della SSR diminuiscono e gli investimenti delle piattaforme continuano a favorire principalmente le serie televisive.

«Il settore ricorderà che gli aiuti pubblici devono essere adattati all'aumento dei costi di produzione e che il ruolo essenziale della SSR nel finanziamento del cinema come missione di servizio pubblico dev'essere preservata», proseguono i rappresentanti del settore. Essi chiedono anche un dispositivo nazionale d'incitamento alle riprese cinematografiche e che «lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale di opere protette dal diritto d'autore venga chiarito e regolamentato».