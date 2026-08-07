Aperta un'indagine per l'omicidio del geologo ticinese

La vittima un 46enne locarnese

Si è quindi appreso che il geologo ucciso era un 46enne di Locarno, attivo come esperto di esplorazione e di ricerca nel settore minerario e che risiedeva principalmente a Johannesburg, nel Sudafrica. Da diversi anni aveva iniziato a collaborare con grosse multinazionali di varie parti del mondo, dal 2003 in Brasile, dove ha conosciuto la moglie dalla quale ha avuto due figlie, e poi in Africa.