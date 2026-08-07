Cedimento del palco, «avviata una verifica interna»
La persona coinvolta nell'incidente è stata rimessa, il Locarno Film Festival tratta l'episodio «con la massima serietà»
ASCONA - Il Locarno Film Festival ha fornito nuovi aggiornamenti in merito all'incidente che si è verificato intorno a mezzogiorno di venerdì, in occasione del ricevimento al Monte Verità di Ascona.
Come abbiamo già avuto modo di riferire, poco prima dell’inizio degli interventi previsti, la parte centrale della struttura del palco ha ceduto, provocando l’inclinazione della piattaforma destinata ai posti a sedere. Gli ospiti presenti sono riusciti ad abbandonare la struttura senza impedimenti. Almeno una persona è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in un ospedale nelle vicinanze per accertamenti. Successivamente, la persona coinvolta ha lasciato la struttura sanitaria ed è tornata a partecipare alle attività del festival.
Il Locarno Film Festival ha espresso le proprie scuse a tutti gli ospiti del ricevimento, e in particolare alla persona ferita, per l’accaduto e per i disagi causati, ribadendo che «la sicurezza e il benessere dei propri ospiti restano la priorità assoluta del Festival».
La struttura era stata realizzata da un fornitore esterno sulla base di un progetto validato da uno studio di ingegneria. L’organizzazione ha fatto sapere di trattare l’episodio «con la massima serietà» e di aver avviato una verifica interna per chiarire in modo esaustivo le cause del cedimento.