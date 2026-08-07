Cedimento del palco, «avviata una verifica interna»

Come abbiamo già avuto modo di riferire, poco prima dell’inizio degli interventi previsti, la parte centrale della struttura del palco ha ceduto, provocando l’inclinazione della piattaforma destinata ai posti a sedere. Gli ospiti presenti sono riusciti ad abbandonare la struttura senza impedimenti. Almeno una persona è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in un ospedale nelle vicinanze per accertamenti. Successivamente, la persona coinvolta ha lasciato la struttura sanitaria ed è tornata a partecipare alle attività del festival.