Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera
Il drastico calo del livello del Reno sta avendo ripercussioni sull'economia: a rischio i trasporti, e aumentano i costi energetici
Il drastico calo del livello del Reno sta avendo ripercussioni sull'economia: a rischio i trasporti, e aumentano i costi energetici
BASILEA - Le foto che vedete in questo articolo sono emblematiche per dimostrare la preoccupante situazione in cui riversa il fiume Reno a causa della siccità. Situazione che sta avendo ripercussioni anche per la Svizzera. Staimo parlando di un fiume importantissimo per l'economia svizzera: 1324 chilometri di acqua che attraversano 4 nazioni.
A causa della prolungata siccità, il livello del fiume ha raggiunto il minimo storico. Mai come in questo momento ci stiamo rendendo conto quanto sia preziosa la risorsa acqua, spesso data per scontata. Le immagini arrivano da alcuni punti della Germania, ma il livello è bassissimo anche a Basilea, tanto che le associazioni economiche basilesi hanno espresso preoccupazione er il futuro dell'approvvigionamento di merci via fiume e chiedono che vengano adottate misure. Minore è la quantità d’acqua nei fiumi, minore è il carico che le navi possono trasportare. Per quanto riguarda il nostro paese il 10% di tutte le importazioni svizzere passa attraverso il Reno Il livello dell’acqua a Costanza, sul Lago di Costanza, è di 2,85 metri, un minimo storico per questo periodo dell’anno: 1,26 metri in meno rispetto alla norma.
Le navi che rinunciano
Le navi cargo continuano a transitare, ma in numero molto ridotto e con carichi molto inferiori. A seconda del tipo di nave e delle merci, è possibile trasportare solo tra il 15 e il 30% della capacità normale, fa notare oggi la NZZ.
A causa delle quantità trasportabili molto limitate, la tratta è diventata poco redditizia per molte aziende. Alcune compagnie di navigazione hanno già rinunciato alle corse. Oltre il 20% dei prodotti petroliferi svizzeri viene importato attraverso il Reno. L’approvvigionamento di carburanti tramite questa via è praticamente interrotto, secondo l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (BWL). La situazione per benzina e diesel è tesa, ma le forniture sono garantite finché non si verificano problemi nei trasporti via ferrovia, strada o pipeline.
E se aumentano i costi del trasporto fluviale, aumentano di conseguenza anche i prezzi della benzina: il rincaro è stato di circa 8,5 centesimi al litro, come rilevato dal Touring Club Svizzero. A questo si aggiungono i rincari legati al conflitto con l’Iran e alle tensioni sui mercati petroliferi internazionali.
Danni all'agricoltura
L’assicuratore agricolo Schweizer Hagel, in un'intervista all'agenzia stampa ATS-Keystone ha fatto notare che gli agricoltori in tutta Europa soffrono la siccità. In Svizzera si prevedono rese significativamente inferiori per colture estive come mais, patate e barbabietole da zucchero. Per alcune aziende le perdite sono molto rilevanti: circa 1100 agricoltori hanno finora denunciato danni legati al caldo. La siccità ha interessato circa la metà di tutti i sinistri registrati quest’anno.
Anche i pascoli secchi incidono sul bestiame e quindi sulla produzione di latte. Molte aziende stanno già utilizzando le scorte di fieno destinate all’inverno. Poiché mantenere alcuni capi non è più economicamente sostenibile, gli animali meno redditizi vengono abbattuti. Nei mesi di giugno e luglio sono stati macellati circa il 15% di bovini in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Ieri sera la camera di commercio delle due Basilea (HKBB) e la federazione svizzera per la navigazione e l'economia portuale (SVS) hanno chiesto alla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR, organizzazione internazionale la cui funzione è di favorire la prosperità europea garantendo un alto livello di sicurezza per la navigazione del Reno) di adottare rapidamente strategie affinché il fiume rimanga un asse di trasporto affidabile e affinché la navigazione sia garantita anche in caso di bassi livelli delle acque.