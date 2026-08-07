Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera

Le navi che rinunciano

Le navi cargo continuano a transitare, ma in numero molto ridotto e con carichi molto inferiori. A seconda del tipo di nave e delle merci, è possibile trasportare solo tra il 15 e il 30% della capacità normale, fa notare oggi la NZZ.

A causa delle quantità trasportabili molto limitate, la tratta è diventata poco redditizia per molte aziende. Alcune compagnie di navigazione hanno già rinunciato alle corse. Oltre il 20% dei prodotti petroliferi svizzeri viene importato attraverso il Reno. L’approvvigionamento di carburanti tramite questa via è praticamente interrotto, secondo l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (BWL). La situazione per benzina e diesel è tesa, ma le forniture sono garantite finché non si verificano problemi nei trasporti via ferrovia, strada o pipeline.