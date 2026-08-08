AIROLO
Code fino a 10 chilometri al portale sud del San Gottardo
Fine delle vacanze scolastiche in molti cantoni: traffico intenso verso nord e attese fino a un’ora e 50 minuti.
Dipartimento del territorio
Fonte Sda
Code fino a 10 chilometri al portale sud del San Gottardo
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Code fino a 10 chilometri al portale sud del San Gottardo
Fine delle vacanze scolastiche in molti cantoni: traffico intenso verso nord e attese fino a un’ora e 50 minuti.
Code fino a 10 chilometri al portale sud del San Gottardo
Fine delle vacanze scolastiche in molti cantoni: traffico intenso verso nord e attese fino a un’ora e 50 minuti.
AIROLO - Il traffico di rientro verso nord sta provocando nuove lunghe code davanti al portale sud del tunnel del San Gottardo. Dopo le 16.30, la colonna di veicoli ha raggiunto una lunghezza di circa dieci chilometri.
Secondo quanto indicato dal TCS, l’attesa per attraversare la galleria ha toccato fino a un’ora e 50 minuti. L'attuale situazione è legata al termine delle vacanze scolastiche in numerosi cantoni d'Oltralpe.
Per evitare le lunghe attese, il TCS suggerisce percorsi alternativi tra cui il tunnel del San Bernardino e la strada del Passo del Gottardo.
Oggi in tutto il Ticino si sono inoltre registrate colonne e rallentamenti in vari punti, come confermano le immagini di Rescue Media.
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