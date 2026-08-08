Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test
Il Granconsigliere ha reso noto l’accaduto sui social, scusandosi per quanto avvenuto e dichiarandosi pronto ad affrontarne le conseguenze.
MEZZOVICO-VIRA - Qualche graffio e un polso rotto: è questo il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto il granconsigliere della Lega Andrea Censi, giovedì 6 agosto a Mezzovico-Vira, mentre era alla guida del suo scooter.
A rendere nota la vicenda è stato lo stesso deputato attraverso i suoi canali social. Oltre a ricostruire brevemente la dinamica dell’incidente, sottolineando che nessun’altra persona è rimasta coinvolta, Censi ha ammesso di essere risultato positivo all’alcol test. «Mi sento un vero stupido e sono pronto ad assumermi tutte le mie responsabilità», ha scritto il politico della Lega.
A questo proposito «ci tengo a chiedere scusa di cuore agli amici leghisti e ai miei colleghi che ho provveduto a informare non appena uscito dall'ospedale», ha concluso il consigliere comunale di Lugano e presidente del Fronte Automobilisti Ticino.
Secondo quanto riferito da LaRegione, una testimonianza raccolta dal quotidiano descrive una condotta di guida particolarmente pericolosa già nei momenti precedenti all’incidente.
Il testimone racconta di aver visto lo scooter procedere a velocità sostenuta in una zona con limite di 50 e, poco dopo, affrontare una rotonda senza riuscire a seguire la traiettoria, finendo contro alcuni paletti. «Ci ha implorati di non chiamare la polizia», ha riferito la persona contattata da LaRegione.