Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test

A rendere nota la vicenda è stato lo stesso deputato attraverso i suoi canali social. Oltre a ricostruire brevemente la dinamica dell’incidente, sottolineando che nessun’altra persona è rimasta coinvolta, Censi ha ammesso di essere risultato positivo all’alcol test. «Mi sento un vero stupido e sono pronto ad assumermi tutte le mie responsabilità», ha scritto il politico della Lega.