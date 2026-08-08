La UEFA avrebbe pagato un risarcimento a un'amante di Infantino

Infantino, riassume Sky News, ha lavorato a Nyon dal 2000 fino al 2016, anno in cui ha assunto il suo attuale incarico a Zurigo. In risposta all'affermazione secondo cui alti dirigenti della UEFA avrebbero nutrito preoccupazioni in merito alla condotta di Infantino, il portavoce della FIFA ha dichiarato: "Nessun dipendente della UEFA e della FIFA ha mai sollevato una lamentela riguardo al comportamento del signor Infantino perché non si è mai verificato alcun incidente in cui sia stato coinvolto. Tutte le azioni aziendali relative ai dipendenti, compresi gli eventuali pacchetti di cessazione del rapporto di lavoro e di buonuscita, sono sempre state approvate dai direttori competenti in conformità con tutte le normative applicabili".