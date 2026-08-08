Il Lugano va a caccia del sei su sei (Zurigo permettendo)

Occhi puntati soprattutto sul nazionale kosovaro Valon Berisha e sulla coppia offensiva composta dal nigeriano Emannuel Umeh e dal senegalese Philippe Kény. Il Lugano, però, ha qualità e profondità sufficienti per puntare al sei su sei.

Alle 16.30 saranno invece tre le sfide in programma. Il Basilea, ancora alla ricerca della prima vittoria interna e reduce dal ko nel recupero contro il Losanna, ospiterà il Thun. I campioni svizzeri sono chiamati a reagire dopo l'umiliante 0-6 incassato nel derby contro lo Young Boys. Il San Gallo, rinfrancato dal convincente successo europeo in Moldavia, proverà invece a mantenere l'imbattibilità in campionato contro il Lucerna. Infine, al Tourbillon, sarà sfida tra due squadre reduci da lunghe trasferte europee. Il Sion, rientrato dall'Armenia e trascinato dai due giovani talenti Boteli e Surdez (Murat, pensaci per la Nations League...) riceverà il Vaduz. I vallesani cercano continuità, mentre la neopromossa è ancora ferma a zero punti nonostante le due prestazioni tutt'altro che negative contro Lugano e San Gallo.