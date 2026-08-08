Il Lugano va a caccia del sei su sei (Zurigo permettendo)
I bianconeri inseguono la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Conference. Ma domenica arriva il primo vero esame della stagione.
LUGANO - Tre squadre a punteggio pieno. Due impegnate in Europa (Lugano e San Gallo), una priva di sfide e vincoli europei (l'YB). La Super League torna in scena oggi e domani con una terza giornata che promette nuove indicazioni e diversi incroci interessanti.
Ad aprire il weekend sarà proprio lo Young Boys, autentico schiacciasassi nelle prime due uscite: 10 gol segnati e appena 2 subiti. I bernesi faranno visita alla Tuilière di Losanna oggi alle 18.00, con l'obiettivo di proseguire la propria marcia a punteggio pieno. Alle 20.30, invece, il Servette, ancora a secco di punti, ospiterà il Grasshoppers allo Stade de Genève.
Le cinque squadre reduci dagli impegni europei - oltre alle quattro svizzere c'è anche il Vaduz - saranno invece tutte protagoniste domenica. Alle 14.00 toccherà al Lugano, che all'AIL Arena riceverà lo Zurigo con un obiettivo preciso: centrare la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Conference League. I bianconeri si troveranno però di fronte probabilmente al primo vero ostacolo di questo avvio di stagione. Dopo la sconfitta di misura all'esordio sul campo del San Gallo, lo Zurigo ha infatti reagito superando il Servette e arriverà in Ticino con rinnovata fiducia.
Occhi puntati soprattutto sul nazionale kosovaro Valon Berisha e sulla coppia offensiva composta dal nigeriano Emannuel Umeh e dal senegalese Philippe Kény. Il Lugano, però, ha qualità e profondità sufficienti per puntare al sei su sei.
Alle 16.30 saranno invece tre le sfide in programma. Il Basilea, ancora alla ricerca della prima vittoria interna e reduce dal ko nel recupero contro il Losanna, ospiterà il Thun. I campioni svizzeri sono chiamati a reagire dopo l'umiliante 0-6 incassato nel derby contro lo Young Boys. Il San Gallo, rinfrancato dal convincente successo europeo in Moldavia, proverà invece a mantenere l'imbattibilità in campionato contro il Lucerna. Infine, al Tourbillon, sarà sfida tra due squadre reduci da lunghe trasferte europee. Il Sion, rientrato dall'Armenia e trascinato dai due giovani talenti Boteli e Surdez (Murat, pensaci per la Nations League...) riceverà il Vaduz. I vallesani cercano continuità, mentre la neopromossa è ancora ferma a zero punti nonostante le due prestazioni tutt'altro che negative contro Lugano e San Gallo.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|2
|6
|2
|0
|0
|10
|2
|8
|2
|Lugano
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|3
|S.Gallo
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|3
|2
|4
|FC Lausanne-Sport
|2
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|Sion
|2
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|Zurigo
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|Basilea
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|8
|Thun
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|7
|-4
|9
|Grasshopper
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|10
|Vaduz
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|11
|Servette
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|12
|Lucerna
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|6
|-5