Runavik battuto all'AIL Arena
Nell'andata del terzo turno di qualificazione i bianconeri hanno sconfitto 2-0 la squadra delle Isole Faroe del Runavik. In rete Pihlstrom e Behrens
È la quinta vittoria consecutiva del Lugano in questo avvio di stagione.
Nell'andata del terzo turno di qualificazione i bianconeri hanno sconfitto 2-0 la squadra delle Isole Faroe del Runavik. In rete Pihlstrom e Behrens
È la quinta vittoria consecutiva del Lugano in questo avvio di stagione.
LUGANO - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. All'AIL Arena il Lugano ha sconfitto 2-0 il Runavik nell'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione della Conference League, spianandosi la strada verso il playoff contro la perdente di CSKA Sofia-Maccabi Tel-Aviv. Ma non è stato tutto semplice: i ticinesi hanno infatti disputato un primo tempo decisamente sottotono (malgrado il gol), "salvandosi" poi in una ripresa dominata e più frizzante.
I padroni di casa hanno impiegato 7' per rompere il ghiaccio grazie a Pihlstrom, bravo con un dribbling a liberare la conclusione valsa l'1-0. In generale, Steffen e compagni - malgrado un avversario sulla carta nettamente più debole, in relazione a una squadra formata da semi-professionisti - hanno maledettamente faticato a costruirsi delle trame interessanti. Di occasioni vere e proprie, tolta una per Dos Santos, non ce ne sono state. Anzi, sono stati gli isolani ad andare vicini al pareggio con un colpo di testa andato a far la barba al palo.
Nella ripresa il Lugano è parso maggiormente intraprendente e coraggioso. I frutti, dopo aver spesso litigato con il 2-0, sono arrivati all'80' (poco prima Delcroix aveva colpito un palo), quando Behrens ha deviato in porta un gran passaggio in mezzo di Zanotti. Un gol ampiamente meritato per la mole di gioco messa in campo nei secondi 45', durante i quali il Runavik si è trincerato nella sua metà campo cercando di difendere la rete di vantaggio.
Un risultato, quello odierno, comunque da "confermare" fra sette giorni in una trasferta ricca di insidie (come ha dichiarato il Crus alla vigilia). Il divario fra le due contendenti, emerso soprattutto nella seconda metà di gara, dovrebbe comunque far dormire sonni tranquilli al FCL.
Per quanto concerne le altre due squadre impegnate in Conference, il Sion ha pareggiato 2-2 sul campo degli armeni del Noah (reti vallesane di Boteli e Chouaref), mentre il San Gallo è andato a vincere 3-1in trasferta contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol (sigilli di Hunziker, Frokaj e Witzig).
LUGANO - RUNAVIK 2-0 (1-0).
Reti: 7' Pihlstrom 1-0; 80' Behrens 2-0.
Lugano: Von Ballmos, Zanotti, Kelvin, Delcroix, Cimignani (72' Papadopoulos), Kendouci (61' Moncada), Dos Santos (61' Grgic), Bislimi, Steffen, Pihlström (82' Castro), Behrens.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11