Runavik battuto all'AIL Arena

LUGANO - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. All'AIL Arena il Lugano ha sconfitto 2-0 il Runavik nell'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione della Conference League, spianandosi la strada verso il playoff contro la perdente di CSKA Sofia-Maccabi Tel-Aviv. Ma non è stato tutto semplice: i ticinesi hanno infatti disputato un primo tempo decisamente sottotono (malgrado il gol), "salvandosi" poi in una ripresa dominata e più frizzante.