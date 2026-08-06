Il Thun batte il Vikingur Reykjavik

Alla Stockhorn Arena i biancorossi hanno indirizzato la gara tra il 19' e il 25', colpendo con Bamert e Labeau. Due reti pesanti che hanno messo in discesa il confronto, chiuso definitivamente al 94' dal tris firmato Saiz.

In caso di qualificazione, il Thun affronterebbe nei playoff la vincente tra Benfica e Hearts. In caso contrario (a questo punto improbabile), gli uomini di Privitelli retrocederebbero ai playoff di Conference League, dove sfiderebbero una tra i bosniaci del Borac e i bielorussi del Vitebsk.