Il Thun batte il Vikingur Reykjavik
Q3 di Europa League: i bernesi si sono imposti 3-0 nell'andata giocata alla Stockhorn Arena
Q3 di Europa League: i bernesi si sono imposti 3-0 nell'andata giocata alla Stockhorn Arena
THUN - Reduce dal pesantissimo 6-0 nel derby contro lo Young Boys, il Thun era chiamato a una reazione immediata in Europa. I bernesi hanno risposto con autorità, superando 3-0 gli islandesi del Vikingur Reykjavik nell’andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.
Alla Stockhorn Arena i biancorossi hanno indirizzato la gara tra il 19' e il 25', colpendo con Bamert e Labeau. Due reti pesanti che hanno messo in discesa il confronto, chiuso definitivamente al 94' dal tris firmato Saiz.
In caso di qualificazione, il Thun affronterebbe nei playoff la vincente tra Benfica e Hearts. In caso contrario (a questo punto improbabile), gli uomini di Privitelli retrocederebbero ai playoff di Conference League, dove sfiderebbero una tra i bosniaci del Borac e i bielorussi del Vitebsk.