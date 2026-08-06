I tifosi a contatto con il nuovo Lugano
Seduta aperta al pubblico alla Cornèr Arena, i tifosi hanno "scoperto" i nuovi elementi della rosa bianconera
Seduta aperta al pubblico alla Cornèr Arena, i tifosi hanno "scoperto" i nuovi elementi della rosa bianconera
LUGANO - I tifosi bianconeri hanno avuto la possibilità di ammirare per la prima volta i loro beniamini sul ghiaccio, fra i quali i nuovi stranieri Lassi Thomson, Jere Innala, Olle Lyckselk, e Nick Shore. Nella serata odierna la società ha infatti aperto le porte della Cornèr Arena per poter assistere a una prima fase di allenamento dei ragazzi di Tomas Mitell, a cui ha fatto seguito una partitella in famiglia.
Una bella occasione non solo per farsi una prima idea della squadra, ma anche per godersi un po' di fresco lontano dal caldo asfissiante degli ultimi giorni. Al termine della seduta, i tifosi hanno potuto scendere in pista per scattare una foto ricordo con i giocatori, oltre che raccogliere qualche prezioso autografo.
Gli unici assenti sul ghiaccio erano Carl Dahlström e Dario Simion.