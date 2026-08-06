I tifosi a contatto con il nuovo Lugano

LUGANO - I tifosi bianconeri hanno avuto la possibilità di ammirare per la prima volta i loro beniamini sul ghiaccio, fra i quali i nuovi stranieri Lassi Thomson, Jere Innala, Olle Lyckselk, e Nick Shore. Nella serata odierna la società ha infatti aperto le porte della Cornèr Arena per poter assistere a una prima fase di allenamento dei ragazzi di Tomas Mitell, a cui ha fatto seguito una partitella in famiglia.