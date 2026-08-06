«Abbiamo dominato la partita»

La parola è poi passata ad Hannes Delcroix: «Non è stata una partita facile: loro si sono difesi bene. È stato importante segnare la seconda rete e arriviamo alla prossima sfida con maggiore fiducia. Il loro modo di giocare, molto difensivo, a tratti ci ha messo in difficoltà; inoltre siamo stati sfortunati, colpendo due volte i legni, uno dei quali da parte mia. Sono situazioni che proviamo spesso in allenamento: oggi non ci sono riuscito, ma spero di segnare in futuro. Per me era la prima partita della stagione e credo di aver disputato una gara discreta. Il mio futuro? Qui sto bene: finché sarò a Lugano mi considero soddisfatto e voglio aiutare la squadra a vincere. È importante poter giocare con continuità».