«Abbiamo dominato la partita»
Mattia Croci-Torti e Hannes Delcroix hanno commentato il 2-0 inflitto al Runavik
Mattia Croci-Torti e Hannes Delcroix hanno commentato il 2-0 inflitto al Runavik
LUGANO - Il Lugano ha vinto 2-0 l'andata del terzo turno di qualificazione, seppur senza incantare... «Ci manca un gol per essere completamente soddisfatti, ma la quinta vittoria consecutiva ci rende felici - ha dichiarato l'allenatore Mattia Croci-Torti - Spero di ottenere altre tre vittorie: con lo Zurigo, in Conference League e poi in Coppa con il Vedeggio. Abbiamo dominato la partita, creato molte occasioni e colpito due legni; potevamo essere più pericolosi, ma loro si sono chiusi nel proprio box e non sono mai venuti a pressarci, rendendo difficile scardinare la difesa. Forse si poteva trovare qualche opportunità in più con tiri dalla distanza o cross più precisi. La voglia di vincere c’era e quindi sono contento: un gol in più sarebbe stato quel cuscinetto che ci avrebbe dato maggiore tranquillità».
La parola è poi passata ad Hannes Delcroix: «Non è stata una partita facile: loro si sono difesi bene. È stato importante segnare la seconda rete e arriviamo alla prossima sfida con maggiore fiducia. Il loro modo di giocare, molto difensivo, a tratti ci ha messo in difficoltà; inoltre siamo stati sfortunati, colpendo due volte i legni, uno dei quali da parte mia. Sono situazioni che proviamo spesso in allenamento: oggi non ci sono riuscito, ma spero di segnare in futuro. Per me era la prima partita della stagione e credo di aver disputato una gara discreta. Il mio futuro? Qui sto bene: finché sarò a Lugano mi considero soddisfatto e voglio aiutare la squadra a vincere. È importante poter giocare con continuità».