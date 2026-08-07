La Norvegia chiederà ufficialmente le dimissioni di Infantino
Sarà la prima Federazione a richiedere l'addio del numero uno della FIFA.
Sarà la prima Federazione a richiedere l'addio del numero uno della FIFA.
OSLO - La Federazione norvegese di calcio torna all’attacco di Gianni Infantino. Per voce della sua presidente Lise Klaveness, ha annunciato venerdì che chiederà al numero uno della FIFA di dimettersi.
La presa di posizione è arrivata durante una conferenza stampa, all’indomani di una riunione degli organi direttivi della federazione. In quell’occasione è stata esaminata in particolare la situazione del presidente della FIFA, al centro di numerose polemiche.
«Chiederemo ora al presidente della FIFA di dimettersi», ha dichiarato Klaveness, ribadendo una linea critica che la federazione norvegese porta avanti da diversi anni.
Infantino è candidato (unico) alla rielezione prevista per il mese di marzo. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.