Sulle scie di Noè, inseguendo un sogno

Percorso diverso invece per Mauri, che da agosto dello scorso anno studia e si allena negli Stati Uniti. «Dopo aver ottenuto la qualificazione ad aprile sono tornato in Arizona e ho continuato a lavorare con la squadra dell'università. Ho disputato un paio di gare e domenica sono rientrato in Svizzera. Mi sento bene e sono pronto». L'emozione? «C'è, è inevitabile. Ma bisogna imparare a gestirla».

A Parigi Sottile sarà impegnato nei 100 e 200 metri delfino, mentre Mauri gareggerà nei 100, 200 e 400 metri stile libero, oltre a far parte della staffetta 4x200. Per entrambi sarà però soprattutto un'occasione per confrontarsi con l'élite continentale, senza rinunciare all'ambizione. «L'obiettivo principale è fare esperienza e capire come funziona una manifestazione di questo livello», spiega Enrico. «Naturalmente voglio anche nuotare forte. Nei 200 delfino una semifinale - quindi entrare tra i migliori sedici d'Europa - può essere un traguardo realistico. I 100, invece, sono una gara che ho iniziato a preparare soltanto da un anno e serviranno anche per rompere il ghiaccio».