L'Africa sostiene Infantino

La federazione europea ha ribadito una linea durissima: la fiducia nei confronti di Infantino è venuta meno. Le scuse non avrebbero infatti modificato la sostanza della vicenda, né soddisfatto le condizioni poste dall’Europa. L’UEFA chiede il ritiro definitivo delle proposte relative alla commercializzazione delle grandi competizioni FIFA e garanzie precise affinché iniziative analoghe non vengano riproposte in futuro.

E resta sul tavolo anche l’ipotesi più clamorosa: il boicottaggio del Mondiale. L’UEFA ha fatto sapere che la propria posizione non è cambiata nemmeno dopo le scuse di Infantino e il sostegno arrivato da alcuni dei suoi più stretti collaboratori.