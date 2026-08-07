Dal campo alla scrivania: Mehmedi riparte da Winterthur

A 35 anni, Mehmedi prende il posto di Fredy Bickel, che ha lasciato l’incarico alla fine di giugno per motivi legati alla mancanza di tempo. Nel nuovo ruolo, l’ex internazionale avrà il compito di contribuire allo sviluppo sportivo del Winterthur, affiancando il direttore sportivo Oliver Kaiser e il responsabile del settore giovanile Roger Etter.