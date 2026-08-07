Dal campo alla scrivania: Mehmedi riparte da Winterthur
L’ex attaccante della Nazionale entra nel CdA del club zurighese e lavorerà al fianco della direzione sportiva per lo sviluppo del progetto biancorosso.
WINTERTHUR - Admir Mehmedi torna a casa e riparte da Winterthur. L’ex attaccante della Nazionale svizzera entra infatti nel consiglio di amministrazione del club zurighese, assumendo la responsabilità delle questioni sportive. L’annuncio è stato ufficializzato oggi dalla società.
A 35 anni, Mehmedi prende il posto di Fredy Bickel, che ha lasciato l’incarico alla fine di giugno per motivi legati alla mancanza di tempo. Nel nuovo ruolo, l’ex internazionale avrà il compito di contribuire allo sviluppo sportivo del Winterthur, affiancando il direttore sportivo Oliver Kaiser e il responsabile del settore giovanile Roger Etter.
Per Mehmedi si tratta di un ritorno alle origini. Cresciuto proprio a Winterthur, ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile del club prima di passare allo Zurigo e lanciarsi verso una carriera internazionale che lo ha portato a vestire le maglie di diversi club all’estero.
Con la Nazionale svizzera ha raccolto 76 presenze, partecipando a un Mondiale e a due Campionati europei, diventando uno dei volti più rappresentativi della sua generazione.
Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Mehmedi ha già maturato esperienza dietro la scrivania, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo dello Sciaffusa. Dal 2024 è inoltre attivo come consulente per il canale Blue.
Ora una nuova sfida, in un ambiente che conosce bene: quello del Winterthur, il club che lo ha visto nascere calcisticamente.