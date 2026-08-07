Infantino incassa un altro sì pesante: al suo fianco c’è (anche) l’Argentina

Secondo il numero uno dell’AFA, sotto la guida di Infantino la FIFA ha conosciuto una crescita significativa nel rispetto degli statuti e delle procedure democratiche. Da qui la posizione dell’Argentina in vista del prossimo congresso: «L’AFA è fermamente convinta che la strada giusta sia quella di continuare a lavorare sotto la sua guida».

Il fronte dei sostenitori, intanto, si allarga. Oltre ad Argentina e CAF, hanno manifestato il proprio appoggio a Infantino anche Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Libano, Sri Lanka, Mongolia, Bhutan, Indonesia e Filippine.