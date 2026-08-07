Il Lugano è tra le dieci squadre ancora perfette in Europa

Ma il dato più significativo è che il Lugano non ha ancora conosciuto la parola sconfitta nemmeno in campionato. L’avvio di stagione è stato infatti perfetto anche in Super League, con i successi contro il Vaduz all’esordio (2-1) e contro il Grasshopper a Zurigo nella seconda giornata (1-4).

Un cammino che permette ai ticinesi di entrare in una ristretta élite europea, accanto a club dal blasone internazionale come l’Ajax di Amsterdam, possibile avversario del Sion nei playoff di Conference League.