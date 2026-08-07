Il Lugano è tra le dieci squadre ancora perfette in Europa
I bianconeri sono una delle sole dieci formazioni continentali senza macchia dopo più di una partita disputata.
LUGANO - Sono appena dieci le squadre - tra quelle che hanno già disputato più di una partita - capaci finora di mantenere un percorso immacolato in Europa. E tra queste c’è anche il Lugano.
La squadra di Mattia Croci-Torti viaggia infatti a "punteggio pieno" nei preliminari di Conference League, con tre vittorie in altrettante sfide. I bianconeri hanno infatti superato al secondo turno i kosovari del Dukagjini, imponendosi 1-0 all’AIL Arena e dilagando 5-1 in trasferta, prima di battere ieri sera per 2-0 i faroesi del Runavík.
Ma il dato più significativo è che il Lugano non ha ancora conosciuto la parola sconfitta nemmeno in campionato. L’avvio di stagione è stato infatti perfetto anche in Super League, con i successi contro il Vaduz all’esordio (2-1) e contro il Grasshopper a Zurigo nella seconda giornata (1-4).
Un cammino che permette ai ticinesi di entrare in una ristretta élite europea, accanto a club dal blasone internazionale come l’Ajax di Amsterdam, possibile avversario del Sion nei playoff di Conference League.
Curiosamente, il dominio delle squadre dal percorso netto arriva quasi esclusivamente dalla terza competizione continentale. Nelle qualificazioni di Europa League, infatti, soltanto i turchi del Besiktas sono riusciti finora a vincere tutte le partite disputate.
In Conference League, invece, il tris è stato centrato anche da due formazioni austriache (Austria e Rapid Vienna), una cipriota (Apollon Limassol), una lettone (FK Auda), una croata (Rijeka), una serba (Partizan Belgrado) e una portoghese (Braga). Il Lugano, insomma, è in ottima compagnia.
✅️ Ten teams with a perfect European record so far, with more than 1 game played. pic.twitter.com/pIvZZgGnyC— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 7, 2026