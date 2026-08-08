Pole e Sprint, Martin superlativo

Lo spagnolo, leader del Mondiale, si è preso punti pesanti comandando la minigara dal via all'ultimo dei dieci giri in programma. Veloce, preciso e bravo a non commettere errori, il madrileno non ha dato scampo a Ogura e Bezzecchi, saliti con lui sul podio. In quarta posizione si è invece piazzato Alex Marquez, che si è tenuto alle spalle, nell'ordine, Di Giannantonio, Acosta, Mir, Morbidelli e un opaco Marc Marquez.

Il 28enne ha aperto la giornata conquistando la pole position. L'iberico non solo è stato il più veloce ma, girando in 1'56"180, si è concesso il lusso di battere il record del circuito. Il primato era in ogni caso "giovanissimo", firmato solo 24 ore prima dall'altro pilota Aprilia Marco Bezzecchi, che aveva chiuso 0"010 più lento. L'italiano sarà quinto sulla griglia di partenza, preceduto da Raul Fernandez (staccato di 0"021 dal leader), Ai Ogura e Di Giannantonio.