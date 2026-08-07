Jan Christen trionfa nella quinta tappa del Giro di Polonia
Il giovane argoviese di 22 anni si è imposto in solitaria sul traguardo di Kocierz.
KOCIERZ - Jan Christen ha conquistato la quinta tappa del Giro di Polonia, da Opole a Kocierz. Il 22enne argoviese si è imposto in solitaria, precedendo il tedesco Marco Brenner e centrando il suo primo successo nel WorldTour.
Il risultato rappresenta una nota positiva per la UAE Team Emirates, reduce da una giornata difficile: tre corridori, tra cui il leader Joao Almeida e il francese Benoît Cosnefroy, non sono partiti nella tappa di 218,5 chilometri dopo essere rimasti coinvolti in una caduta collettiva giovedì.
Il finale, con una salita molto ripida su una strada stretta, ha favorito l’azione decisiva di Christen. Il giovane svizzero ha attaccato a 2,1 chilometri dal traguardo, resistendo al ritorno di Brenner negli ultimi 300 metri e conservando un margine di pochi metri fino all’arrivo.
In classifica generale, l’olandese Bart Lemmen ha mantenuto la maglia gialla conquistata giovedì, mentre Christen è salito al quarto posto. Il Giro di Polonia si concluderà domenica con una cronometro.