La svizzera Reussier perde la maglia gialla sul Mont Ventoux

A 9,5 chilometri dall’arrivo, però, Niewiadoma ha piazzato l’affondo decisivo. La polacca ha accelerato con autorità, senza trovare una risposta dalle rivali, e da quel momento ha costruito metro dopo metro un vantaggio incolmabile. Per lei è arrivata così la prima vittoria in carriera sulle strade del Tour.

Nel finale Vollering ha poi piazzato il secondo affondo, staccando Reusser nell’ultimo chilometro e recuperando 36 secondi. L’olandese sale così al secondo posto della generale, a soli 15 secondi dalla nuova leader. Reusser, invece, è ora terza a 39 secondi.