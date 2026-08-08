Bombe e fucili: il Mondiale della paura per Messi&CO

Niente minacce ma comunque grande preoccupazione, invece, per Cristiano Ronaldo. L’FBI è stato allertato dalla FIFA perché, a Houston, un soggetto è stato visto interessarsi “un po’ troppo” dell’hotel che stava ospitando il Portogallo. Sospetto che è poi stato arrestato quando già era all’interno della struttura. A Toronto, invece, un individuo è stato intercettato mentre stava tentando di entrare nell'ascensore riservato al 41enne lusitano. “Era solo per un selfie”, si è giustificato prima di essere posto in stato di fermo.