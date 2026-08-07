«La moto non era più la stessa»
Casey Stoner si è espresso sulle difficoltà dell'italiano
Casey Stoner si è espresso sulle difficoltà dell'italiano
SILVERSTONE - Nel weekend si rimetterà in moto il motomondiale dopo la pausa estiva con il Gran Premio di Silverstone. Fra i temi maggiormente ricorrenti quest'anno, c'è quello della mancanza di competitività di Pecco Bagnaia, ottavo in classifica e ormai finito nell'ombra di Marc Marquez.
L'ultimo a commentare il difficile momento di Bagnaia è stato l'ex campione del mondo Casey Stoner... «Mi dispiace molto per Pecco perché nell'ultimo periodo ha faticato un po' - ha detto l’australiano a MotoGP.com - Tutti hanno perso fiducia in Pecco perché dicevano che si stava solo lamentando, che era la stessa moto, "bla bla". Ma dall'esterno potevo vedere che la moto non era la stessa. È un pilota davvero fluido, un ragazzo davvero fluido in tutti questi aspetti, e guardavo la moto fare cose che non avrebbe dovuto fare. Il suo futuro in Aprilia? Sono entusiasta di vedere cosa potrà succedere per lui, magari trovando nuove motivazioni, si spera una nuova famiglia in Aprilia, per tornare al suo modo di fare e a essere sicuro di sé com'era prima».