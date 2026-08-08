Bencic qualificata a Toronto dopo 3h25' di fatica
La sangallese si è imposta in tre set (6-7, 7-6, 6-4) contro la statunitense Taylor Townsend al terzo turno del WTA 1000 canadese.
La sangallese si è imposta in tre set (6-7, 7-6, 6-4) contro la statunitense Taylor Townsend al terzo turno del WTA 1000 canadese.
TORONTO - Belinda Bencic (WTA 14) si è qualificata con fatica per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto. Impegnata nel terzo turno del torneo, la sangallese ha avuto bisogno di 3 ore e 25 minuti per superare la statunitense Taylor Townsend (WTA 110).
La campionessa olimpica di Tokyo 2021 si è imposta con il punteggio di (5)6-7, 7-6(4), 6-4 al termine di una sfida molto combattuta. La sangallese ha rischiato grosso soprattutto nel secondo set, quando si è trovata sul 5-5 e 15-40 al servizio. In quel momento delicato ha però saputo annullare due palle break, prima di prendere il controllo del tie-break e portare il match al terzo parziale. Anche nel set decisivo ha dovuto lottare: avanti 4-2, si è fatta rimontare fino al 4-4, ma ha reagito immediatamente con un break decisivo, chiudendo poi l’incontro al servizio alla prima palla match.
Negli ottavi di finale Bencic affronterà la filippina Alexandra Eala (WTA 20), reduce dal successo nel WTA 500 di Washington e da una serie di sette vittorie consecutive. Sarà il primo confronto tra le due, con Eala che nel terzo turno ha però accusato un infortunio alla caviglia destra.