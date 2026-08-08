È morto a 68 anni il padre di Lionel Messi

Già prima del Mondiale erano emerse notizie preoccupanti sulle sue condizioni di salute. Dopo una tripletta nella partita del girone contro l’Algeria, l’attaccante argentino era scoppiato in lacrime. «Non aveva nulla a che fare con lo sport. Ho passato alcuni giorni difficili e complicati», aveva dichiarato al termine dell’incontro.

Jorge Messi non era soltanto il padre del fuoriclasse argentino, ma anche il suo consulente di fiducia. Ha avuto un ruolo centrale nella gestione della sua carriera, orchestrando tra l’altro il trasferimento milionario al Paris Saint-Germain e successivamente quello all’Inter Miami, squadra in cui la Pulce milita attualmente.