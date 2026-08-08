Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
Già cinque anni fa il deputato leghista era stato fermato con un tasso alcolemico oltre il limite.
LUGANO - Sono guai per Andrea Censi. Dopo aver apertamente confessato, tramite social, di aver fatto un incidente in scooter giovedì a Mezzovico-Vira e di essere risultato positivo a un test dell'alcol, il granconsigliere della Lega dei Ticinesi ha confermato a Teleticino di essere recidivo.
Cinque anni fa, infatti, il deputato era stato fermato alla guida e il suo tasso alcolemico era già risultato oltre il limite.
Rispetto a un eventuale passo indietro a livello politico, Censi, che oltre a essere deputato in Gran Consiglio è anche consigliere comunale di Lugano, ha invece spiegato di non averci ancora riflettuto.
Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega dei Ticinesi, ha dal canto suo riferito a Ticinonews che «quando Censi starà meglio lo incontreremo e discuteremo insieme i prossimi passi».
Il deputato, peraltro, ricopre anche la carica di presidente del Fronte Automobilisti Ticino.
La vicenda di Censi, lo ricordiamo, segue a ruota quella del granconsigliere socialista Fabrizio Sirica, intercettato da un radar a 104 all'ora su un limite di 50, ed emersa solo una settimana fa. Dopo aver rivelato l'accaduto, il copresidente del PS Ticino ha rinunciato a candidarsi al Consiglio di Stato.