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I RACCONTI DELLA F1

Monza, il Tempio della Velocità guarda al futuro: investimenti, Formula 1 e una sorpresa in arrivo dalla Svizzera

Lo avevo promesso... ed eccoci finalmente a parlare di uno dei grandi protagonisti del Mondiale di Formula 1.
Monza, il Tempio della Velocità guarda al futuro: investimenti, Formula 1 e una sorpresa in arrivo dalla Svizzera
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di Michele Alippi
Monza, il Tempio della Velocità guarda al futuro: investimenti, Formula 1 e una sorpresa in arrivo dalla Svizzera
Lo avevo promesso... ed eccoci finalmente a parlare di uno dei grandi protagonisti del Mondiale di Formula 1.
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MONZA - Un pilota? No. Una scuderia? Nemmeno. La risposta, per fortuna di noi ticinesi, si trova a pochi chilometri dalla frontiera di Chiasso. Sto parlando dell'Autodromo Nazionale Monza, un luogo che da oltre un secolo fa battere il cuore agli appassionati di motorsport di tutto il mondo.

Per tutti gli amici di tio.ch e naturalmente de "I Racconti della F1", posso già anticipare che quest'anno seguirò il Gran Premio con uno speciale davvero ricco di contenuti. Vi porterò dietro le quinte dell'evento: dai preparativi alla conferenza stampa, fino a mostrarvi una sorpresa molto speciale che svelerò nei prossimi giorni.

Posso dirvi soltanto una cosa: arriverà direttamente da Lugano e farà il suo debutto proprio all'interno del mitico circuito brianzolo. Una novità che, ne sono certo, farà parlare molti appassionati.

Ma ora torniamo al protagonista di questo racconto. L'Automobile Club d'Italia (ACI) rappresenta il punto di riferimento dell'automobilismo sportivo nazionale ed è il promotore del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia. Attraverso SIAS S.p.A., società controllata da ACI, gestisce l'Autodromo Nazionale Monza, uno dei circuiti più iconici e prestigiosi al mondo. Monza non è semplicemente una pista. È un simbolo. È il luogo dove sono state scritte alcune delle pagine più emozionanti della Formula 1, dove campioni come Fangio, Stewart, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton e Verstappen hanno regalato emozioni indimenticabili a milioni di tifosi. Ogni anno centinaia di migliaia di spettatori raggiungono il circuito per vivere l'atmosfera unica del Gran Premio d'Italia, un appuntamento che continua a rappresentare uno degli eventi più prestigiosi del calendario iridato.

Ma dietro il fascino della storia c'è anche una visione rivolta al futuro. Proprio nei giorni scorsi è arrivata una notizia destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo di Monza nel panorama internazionale. L'Autodromo Nazionale Monza resterà infatti affidato all'Automobile Club d'Italia fino al 31 dicembre 2044. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e ACI hanno approvato l'estensione della concessione, accompagnandola con un importante piano di investimenti da 12 milioni di euro, finanziato da ACI e SIAS, che dovrà essere completato entro la fine del 2029.

Non si tratta soltanto di un investimento economico

È una scelta strategica. L'obiettivo è rendere l'Autodromo sempre più moderno, efficiente e competitivo in vista delle future trattative con Liberty Media, proprietaria dei diritti commerciali della Formula 1, per garantire la permanenza del Gran Premio d'Italia nel calendario mondiale. Dopo gli importanti lavori effettuati negli ultimi anni, il percorso di rinnovamento continua. Questa volta l'attenzione si concentrerà sulle infrastrutture, sui servizi e sull'accoglienza di team, sponsor e pubblico, aspetti ormai fondamentali per soddisfare gli elevatissimi standard richiesti dalla Formula 1 moderna.

La decisione del Consorzio conferma inoltre il riconoscimento di ACI, da parte di CONI e FIA, quale unico soggetto in grado di assicurare il mantenimento del prestigio nazionale e internazionale dell'Autodromo Nazionale Monza.

Il messaggio è chiaro
Per ACI, la Formula 1 rappresenta il fiore all'occhiello dell'automobilismo italiano. E per continuare a ospitare il Circus negli anni a venire non basta vivere della propria gloriosa storia: occorre investire, innovare e guardare avanti. Perché il Tempio della Velocità non vuole essere soltanto un monumento al passato. Vuole continuare a essere uno dei grandi protagonisti del futuro della Formula 1.

E credetemi... quest'anno da Monza ci sarà davvero tanto da raccontare. Anche perché quella sorpresa in arrivo da Lugano è ormai sempre più vicina. Restate sintonizzati. Nell’attesa di raccontare il tempio della velocità, piedone sul gas, sempre e comunque, alla prossima!

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