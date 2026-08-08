Monza, il Tempio della Velocità guarda al futuro: investimenti, Formula 1 e una sorpresa in arrivo dalla Svizzera

Posso dirvi soltanto una cosa: arriverà direttamente da Lugano e farà il suo debutto proprio all'interno del mitico circuito brianzolo. Una novità che, ne sono certo, farà parlare molti appassionati.

Ma ora torniamo al protagonista di questo racconto. L'Automobile Club d'Italia (ACI) rappresenta il punto di riferimento dell'automobilismo sportivo nazionale ed è il promotore del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia. Attraverso SIAS S.p.A., società controllata da ACI, gestisce l'Autodromo Nazionale Monza, uno dei circuiti più iconici e prestigiosi al mondo. Monza non è semplicemente una pista. È un simbolo. È il luogo dove sono state scritte alcune delle pagine più emozionanti della Formula 1, dove campioni come Fangio, Stewart, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton e Verstappen hanno regalato emozioni indimenticabili a milioni di tifosi. Ogni anno centinaia di migliaia di spettatori raggiungono il circuito per vivere l'atmosfera unica del Gran Premio d'Italia, un appuntamento che continua a rappresentare uno degli eventi più prestigiosi del calendario iridato.