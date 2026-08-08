Escursionista disperso trovato morto su un ghiacciaio
L'uomo, 69 anni, è stato ritrovato nella zona del Sandfirn dopo una caduta in un crepaccio durante una solitaria escursione alpina.
GLARUS SÜD - È stato ritrovato senza vita il corpo dell’escursionista dato per disperso nella zona alpina tra i cantoni di Glarona e dei Grigioni. La segnalazione della scomparsa era stata inoltrata nelle prime ore di ieri, venerdì 7 agosto, alla polizia cantonale di Svitto da alcuni familiari.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo era partito il giorno precedente dalla capanna Planura, nel comune di Glarus Süd, per un’escursione in montagna senza indicare una meta precisa. Non avendo fatto ritorno come previsto, è scattato l’allarme.
Le ricerche sono state avviate immediatamente e si sono concentrate nell’area alpina al confine tra i cantoni di Glarona e dei Grigioni, tenendo conto dei possibili itinerari. Alle operazioni hanno partecipato diverse organizzazioni di soccorso, insieme alle polizie cantonali di Glarona, Grigioni e Svitto.
Nel corso delle operazioni, il corpo della persona scomparsa è stato individuato nella zona del Sandfirn, nel territorio comunale di Glarus Süd. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe precipitato in un crepaccio glaciale. Il recupero della salma è stato effettuato con il supporto della Rega, mentre un ulteriore elicottero è stato impiegato per i rilievi sul luogo dell’incidente.
Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La vittima è stata formalmente identificata: si tratta di un uomo di 69 anni residente nel canton Svitto.
La procura del canton Glarona, in collaborazione con la polizia cantonale, ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
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