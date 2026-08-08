Escursionista disperso trovato morto su un ghiacciaio

Le ricerche sono state avviate immediatamente e si sono concentrate nell’area alpina al confine tra i cantoni di Glarona e dei Grigioni, tenendo conto dei possibili itinerari. Alle operazioni hanno partecipato diverse organizzazioni di soccorso, insieme alle polizie cantonali di Glarona, Grigioni e Svitto.

Nel corso delle operazioni, il corpo della persona scomparsa è stato individuato nella zona del Sandfirn, nel territorio comunale di Glarus Süd. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe precipitato in un crepaccio glaciale. Il recupero della salma è stato effettuato con il supporto della Rega, mentre un ulteriore elicottero è stato impiegato per i rilievi sul luogo dell’incidente.