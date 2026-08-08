Coniugi Moretti, prorogate le misure restrittive

Le cosiddette misure sostitutive, disposte per tre mesi lo scorso 13 gennaio, erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre, ha indicato oggi a Keystone-ATS il Ministero pubblico vallesano. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l’obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.