Alpeggi senz’acqua: voli quotidiani e oltre 10mila franchi di costi

Per questo, alcune aziende hanno dovuto farsi rifornire tramite elicottero, come ad esempio l’alpe Oberchäseren. Pius Jöhl, 52 anni, è un veterano: quest'anno è la sua 51esima estate su quest'alpeggio. Jöhl ricorda estati altrettanto secche solo negli anni 2003, 2015 e 2018. Benché ci sia ancora foraggio per gli animali che pascolano, le sorgenti si stanno prosciugando e l’acqua piovana scarseggia.

Di tasca propria