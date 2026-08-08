«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»

Il caso della Confederazione, per la studiosa, è emblematico di questa inerzia. "Un paese come la Svizzera dovrebbe avere sistemi di protezione robustissimi per i gruppi più vulnerabili. È risaputo che gli anziani sono i più colpiti. I decessi potevano essere evitati", ribadisce, indicando nella mancanza di sistemi di allarme tempestivi e reti di prossimità il tallone d'Achille. "Non basta avvisare del caldo: bisogna che il messaggio arrivi agli anziani che vivono soli e che ci siano reti con persone che vadano a controllarli e li portino in luoghi freschi".

Un altro nodo critico sollevato dall'esperta è la corsa ai condizionatori, in molti casi esauriti. "Non possiamo raffreddarci fuori dalla crisi climatica con i climatizzatori: credere che siano una soluzione è del tutto sbagliato", avverte. I dispositivi, spiega, consumano enormi quantità di energia e aggravano il problema riversando calore all'esterno, rendendo le città ancora più roventi. Il loro utilizzo diffuso è per lei il sintomo di "una pianificazione urbanistica sbagliata". La soluzione passa invece dal verde, dall'ombra e dai materiali da costruzione: "Sappiamo benissimo che dobbiamo puntare molto di più su soluzioni basate sulla natura", eppure si continua a costruire in cemento e asfalto. "Oggi si progettano piazze e zone pedonali senza ombra sufficiente. Chi vuole stare a 40 gradi? E chi camminerà? Poi si prende l'auto con l'aria condizionata e così servono più strade e parcheggi: un circolo vizioso fatale".