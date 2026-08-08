Street Parade: 33esima edizione al via fra sole e bagni di folla

Proprio l'acqua è la protagonista silenziosa di questa edizione. Per far fronte al caldo torrido che ha già portato i termometri a toccare i 33 gradi gli organizzatori hanno installato due enormi docce lungo il tragitto, vere e proprie oasi rinfrescanti per i raver. Decine di migliaia di persone si sono già alternate sotto i getti d'acqua, mentre i volontari distribuiscono gratuitamente bicchieri d'acqua per prevenire colpi di calore. La polizia cantonale, schierata con un imponente dispositivo di sicurezza, raccomanda ai partecipanti di bere a sufficienza e di proteggersi dal sole con cappellini e creme solari.

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni: gente arrivata da tutta Europa, bandiere, costumi psichedelici e sorrisi. La Street Parade, nata nel 1992 come manifestazione contro la chiusura dei locali notturni, è oggi uno dei più grandi raduni techno del mondo: le autorità prevedono un'affluenza di oltre 800'000 persone entro sera, quando il corteo si concluderà e la festa continuerà nei club e sui lungolago fino a notte fonda.