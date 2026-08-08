Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

Le temperature insolitamente elevate registrate negli ultimi giorni hanno compromesso il manto nevoso anche a queste altitudini, favorendo la formazione di crepacci e aumentando l’instabilità del terreno. Una situazione che, secondo il CAI e i gestori del rifugio, rappresenta un rischio concreto per gli escursionisti.

Il Marco e Rosa è il rifugio più alto della Lombardia, ma neppure questa quota lo ha messo al riparo dagli effetti del caldo. In queste giornate, lo zero termico sulle Alpi si attesta infatti tra i 4’200 e i 4’500 metri, livelli eccezionali che stanno modificando rapidamente le condizioni dell’ambiente alpino.