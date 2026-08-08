Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
Gli accessi risultano pericolosi a causa dello scioglimento del manto nevoso.
Gli accessi risultano pericolosi a causa dello scioglimento del manto nevoso.
PONTRESINA - Il caldo anomalo colpisce anche l’alta montagna. A 3’609 metri di quota, il rifugio Marco e Rosa, in Valmalenco e a circa 300 metri dal confine svizzero, è stato chiuso con effetto immediato a causa delle condizioni diventate troppo rischiose per l’accesso. La struttura è una meta molto frequentata dagli alpinisti ed è punto di partenza per le ascensioni al Bernina, situato in territorio grigionese.
L’avviso è stato diffuso dalla sezione valtellinese del Club Alpino Italiano (CAI), che in una nota spiega come «le avverse condizioni delle vie di accesso dovute al caldo anomalo» abbiano reso necessaria la chiusura «fino a nuove condizioni di fruibilità della montagna».
Le temperature insolitamente elevate registrate negli ultimi giorni hanno compromesso il manto nevoso anche a queste altitudini, favorendo la formazione di crepacci e aumentando l’instabilità del terreno. Una situazione che, secondo il CAI e i gestori del rifugio, rappresenta un rischio concreto per gli escursionisti.
Il Marco e Rosa è il rifugio più alto della Lombardia, ma neppure questa quota lo ha messo al riparo dagli effetti del caldo. In queste giornate, lo zero termico sulle Alpi si attesta infatti tra i 4’200 e i 4’500 metri, livelli eccezionali che stanno modificando rapidamente le condizioni dell’ambiente alpino.