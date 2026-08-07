Trump ora pensa a un blocco dell'import di orologi: torna così a minacciare la Svizzera

Per la Svizzera una simile mossa avrebbe gravi conseguenze, secondo la ricostruzione di Trump. Il Paese passerebbe dall'essere una «nazione d’élite» a un Paese con grossi problemi. «Per loro fortuna, sono una persona gentile», ha aggiunto Trump.

Il presidente statunitense ha nuovamente quantificato il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Svizzera a circa 39 miliardi di dollari e ha definito il deficit commerciale come una perdita e sostenuto che, di fatto, gli Stati Uniti servirebbero alla Svizzera circa 40 miliardi di dollari all'anno «su un piatto d'argento».