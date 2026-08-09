«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Il bilancio dell'incidente è di sette feriti, di cui uno in gravi condizioni e in pericolo di vita. Ma al di là dei tempi necessari per i soccorsi e i rilievi, restano diversi interrogativi sulla gestione dell’immenso ingorgo che si è formato sull’A2 dopo il sinistro, che, lo ricordiamo, è avvenuto alle 17.45.

Alle 23.30, ben sei ore dopo, la situazione del traffico era infatti ancora a dir poco caotica, con 21 chilometri di coda tra Mendrisio e Rivera e un bel po' di traffico parassitario riversatosi nell'area di Lugano.