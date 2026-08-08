Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti

Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’uomo avrebbe superato la comitiva suonando il clacson con insistenza. Dopo un gesto da parte di uno dei ciclisti, avrebbe fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. In seguito, mentre alcuni ciclisti rimasti in sella avrebbero accennato un inseguimento, l’automobilista avrebbe effettuato un’inversione per dirigersi nuovamente contro di loro.