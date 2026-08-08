Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti
Per l'automobilista, un 73enne, si profila il reato di tentato omicidio stradale. Uno dei malcapitati è in prognosi riservata.
LANZO TORINESE - Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite scoppiata per futili motivi. È accaduto stamani a Lanzo Torinese, in provincia di Torino. Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali si trova in prognosi riservata.
Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’uomo avrebbe superato la comitiva suonando il clacson con insistenza. Dopo un gesto da parte di uno dei ciclisti, avrebbe fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. In seguito, mentre alcuni ciclisti rimasti in sella avrebbero accennato un inseguimento, l’automobilista avrebbe effettuato un’inversione per dirigersi nuovamente contro di loro.
Protagonista dell’episodio sarebbe un 73enne residente in zona. L’uomo si è presentato dai carabinieri e la sua posizione è attualmente al vaglio. Si profila l’apertura di un procedimento per tentato omicidio stradale, anche se l’accusa non è ancora stata formalizzata.
Su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, il 73enne è stato condotto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L’episodio si è verificato in via Loreto, nelle vicinanze del ponte per Coassolo. La comitiva di ciclisti era diretta a un’escursione e proveniva da diversi comuni dell’area torinese, tra cui San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena.