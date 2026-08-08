Tifone Delfino su Okinawa, la Cina chiude i porti e le rotte dei traghetti

PECHINO - Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di cinque persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14 mila edifici, mentre la Cina ha chiuso i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla sua costa orientale. Lo riferisce Reuters online.