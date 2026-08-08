Tifone Delfino su Okinawa, la Cina chiude i porti e le rotte dei traghetti
Previsti forti disagi per la popolazione e i trasporti nelle regioni colpite tra Giappone e Cina orientale.
PECHINO - Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di cinque persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14 mila edifici, mentre la Cina ha chiuso i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla sua costa orientale. Lo riferisce Reuters online.
Le compagnie aeree nazionali hanno cancellato i voli verso la regione. Okinawa e l'isola di Amami, nella prefettura di Kagoshima, sono le principali aree che dovrebbero essere colpite in Giappone.
Il Centro meteorologico nazionale cinese ha previsto l'impatto del tifone sulle coste orientali e meridionali della Cina tra la tarda serata di domenica e le prime ore di lunedì, molto probabilmente tra la città di Zhoushan, nella provincia di Zhejiang, e la città di Fuding, nella provincia di Fujian.
Pioggia e venti forti dovrebbero interessare la Cina orientale fino al 12 agosto, comprese alcune zone di Shanghai e delle province limitrofe.